أطلق عليها النار وأصابها في صدرها... اليكم التفاصيل



أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام احد المجهولين على اطلاق النار على ىسيدة من الجنسية السورية في منطقة دير عمار، ما ادى الى اصابتها في صدرها.

وعلى الفور، تم نقل السيدة الى احد مستشفيات المنطقة وهي في حالة حرجة.