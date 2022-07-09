Advertisement

لبنان

اشكال بين عائلتين ادى الى سقوط 3 جرحى... هذا ما حصل

Lebanon 24
09-07-2022 | 09:57
A-
A+
Doc-P-969860-637929829277992676.jpg
Doc-P-969860-637929829277992676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة ساحة النجمة في طرابلس بين عائلتي "البستاني" و"العبدالله".

وتطور الاشكال الى اطلاق رصاص ما ادى لسقوط ٣ جرحى، تم نقلهم الى احد مستشفيات المنطقة.

وعلى الفور، وصل الجيش الى المكان حيث العمل جار على تطويق الاشكال وملاحقة المتسببين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:54 | 2022-07-09
01:30 | 2022-07-09
12:09 | 2022-07-09
11:49 | 2022-07-09
11:12 | 2022-07-09
10:38 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website