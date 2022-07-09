اشكال بين عائلتين ادى الى سقوط 3 جرحى... هذا ما حصل

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة ساحة النجمة في طرابلس بين عائلتي "البستاني" و"العبدالله".



وتطور الاشكال الى اطلاق رصاص ما ادى لسقوط ٣ جرحى، تم نقلهم الى احد مستشفيات المنطقة.



وعلى الفور، وصل الجيش الى المكان حيث العمل جار على تطويق الاشكال وملاحقة المتسببين.

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