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لبنان

عون معزياً بآبي: كان وفياً للشعب اللبناني وداعماً لقضايا لبنان

Lebanon 24
09-07-2022 | 10:03
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أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى كل من أمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معزياً اياهما بمقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.
ودان عون في برقيتيه، عملية الاغتيال، واصفاً إياها "بالجريمة المروعة التي تصدم الضمير البشري. وهي أودت بحياة قائد عالمي جعل من القانون الدولي منارة تعاطٍ بين الدول، لمصلحة الإخاء والترقي بين الشعوب." وتقدم، باسمه الشخصي وباسم الشعب اللبناني، بالتعزية لوفاته.
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ونوه عون بما قام به الرئيس آبي لتوطيد العلاقات الثنائية بين اليابان ولبنان، مشيداً بمزايا الراحل، ومؤكداً ان "لبنان لا ينسى الأهمية التي أولاها لتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا، حيث كان صديقاً وفياً لوطننا وعمل بشكل متواصل على دعم لبنان في المحافل الدولية"، ومشدداً على انه "كان داعماً لقضايا لبنان في مختلف المحافل الدولية، ووفيا للشعب اللبناني مذ زار لبنان ضمن وفد برلماني، قبيل عشرين عاماً، الى مبادراته، بصفته عضواً في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية-اللبنانية". 
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