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لبنان

جمعية الصناعيين تتضامن مع صاحب معمل قبلان وتطالب بتجهيز الدفاع المدني بمعدات حديثة

Lebanon 24
09-07-2022 | 10:25
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أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بياناً اليوم أعربت فيه عن بالغ أسفها وحزنها الشديد على الحريق المستمر منذ أمس في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية. 
وأعلنت الجمعية في بيانها ان أي ضرر يصيب أي وحدة صناعية في لبنان يصيب القطاع الصناعي برمته، مؤكدة وقوفها الى جانب صاحب المعمل الصناعي حسين قبلان وتضامنه تضامناً كاملاً معه في مصابه الأليم.
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وأبدت الجمعية أسفها الشديد لعدم تجهيز الدفاع المدني بالمعدات الحديثة والمختصة بإخماد الحرائق غير التقليدية، مثل الحرائق التي تحصل بالمصانع أو تلك التي حصلت في مرفأ بيروت أو في بلدة التليل، مشيرة الى أن هذا الأمر حال دون التمكن من السيطرة على الحريق في المصنع حتى الآن.
وأكدت الجمعية أن تجهيز الدفاع المدني بأجهزة حديثة متخصصة بالحرائق غير التقليدية يعتبر من الأولويات والأساسيات التي يجب أن يعمل عليها، مؤكدة أن هذا الموضوع سيكون من أولى أولويات الجمعية في المرحلة المقبلة.
وتوجهت الجمعية بالشكر للدفاع المدني وعناصره وكل من عمل ويعمل على إخماد الحريق، سائلة الله عز وجل أن يساعد الجميع في السيطرة فوراً على الحريق في هذا المعمل التي نعتز به وبصناعته الرائدة. 
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