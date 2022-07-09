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لبنان
قبيسي وجابر تفقدا عمليات الاطفاء في معمل قبلان للسجاد في زفتا
Lebanon 24
09-07-2022
|
10:38
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تفقد وفد من كتلة "التنمية والتحرير" ضم النائبين هاني قبيسي وناصر جابر عمليات اطفاء النيران المندلعة منذ مساء امس، في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية، وألتقوا صاحب المعمل حسين قبلان ومسؤولي فرق الاطفاء والاغاثة التي تواصل عملها لاخماد النيران في المبنى الايل للسقوط، نتيحة تعرضه لحرارة مرتفعة جدا منذ الامس.
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وأسف قبيسي وجابر "لوقوع هذه الكارثة التي تعرض لها اكبر مصنع للسجاد في لبنان، والذي يؤمن فرص عمل لاكثر من مئتي وخمسين موظفا اصبحوا وعائلاتهم بدون دخل"، وتمنيا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "السعي والتدخل لتأمين قوت هؤلاء العمال والموظفين حتى لا تجوع عائلاتهم، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد".
كما تمنيا لصاحب المعمل "النهوض من هذه الكارثة التي حلت به"، داعين ان "يوفقه الله بإعادة المصنع الى العمل".
ووجها الشكر لكل الاجهزة الامنية، وعلى رأسهم الجيش والدفاع المدني بعناصره ومتطوعيه وكشافة الرسالة الاسلامية- الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية وكل الجمعيات، التي تساهم في اخماد الحريق وتعمل على تأمين سلامة المواطنين وعمال وموظفي المصنع"، وشكرا "كل الجمعيات الاهلية التي لبت نداء الواجب من كل المناطق اللبنانية، وقوات اليونيفيل لمساهمتها في محاولة اخماد الحريق، اضافة الى كل البلديات التي تعاونت في دعم فرق الاطفاء باحتياجات العمل".
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