رجلٌ يهدد بتفجير قنبلة في طرابلس والجيش يستنفر.. إليكم ما يحدث!

أقدم أحد الأشخاص في منطقة ساحة النجمة - طرابلس، على فتح قنبلة في مكان الإشكال الذي وقع منذ بعض الوقت والذي أسفر عن سقوط 3 جرحى.



Advertisement ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في طرابلس، فإنّ وحدات الجيش طوقت حامل القنبلة والسعي قائم للتعامل معه.

ووفقاً لمندوبةفي طرابلس، فإنّ وحدات الجيش طوقت حامل القنبلة والسعي قائم للتعامل معه.