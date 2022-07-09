اتصالات تهنئة بالعيد بين ميقاتي وعدد من الرؤساء: لبنان يقدّر وقوف العرب بجانبه

تبادل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالات التهانئ بعيد الاضحى المبارك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

كذلك تبادل ميقاتي التهانئ مع كل من رؤساء وزراء العراق مصطفى الكاظمي، قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الاردن بشر الخصاونة، ومصر مصطفى مدبولي.

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مع هذا، فقد أجرى الرئيس ميقاتي اتصالات تهنئة بوزراء الخارجية العرب.

وتمنى الرئيس ميقاتي للدول العربية والاسلامية عيداً مباركاً وأن يعيده الله عليها بالعافية والرخاء والتقدم.

وأكد الرئيس ميقاتي أن لبنان يقدر لهذه الدول وقوفها الدائم الى جانبه ولدعم شعبه لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها.