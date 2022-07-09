بـ"دولار واحد" في لبنان.. هذا ما تحصلون عليه عبر هواتفكم

مع دخولِ تعرفة الإتصالات حيّز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، تراجعت تكلفة الإتصالات العاديّة، فبات سعر الدقيقة بـ8 سنتات بعدما كان بـ25 سنتاً قبل الأوّل من تمّوز.

وبذلك، فقد أصبحَ الدولار الواحد يقدم للمواطن 12 دقيقة متواصلة من الإتصالات، وهو رقمٌ لا يصل إليه الكثيرون حتى قبل تعديل تعرفة الإتصالات. فقبل الأول من تموز، كان الدولار الواحد يُقدم للعميل 4 دقائق فقط، ما يعني أن إجراء اتصالٍ بـ12 دقيقة يحتاجُ إلى 3 دولارات.

Advertisement

من وجهة نظر أصحاب متاجر بيع بطاقات التشريج، فإن حصول المواطنين على دولارات قليلة بتكلفة غير مرتفعة، يتيحُ لهم الاتصال والاشتراك بخدمات الإنترنت التي تراجع سعرها بالدولار أيضاً.

في المقابل، فإنّ المشكلة تكمنُ في أن الأسعار تتفاوتُ بين محلات بطاقات التشريج، الأمر الذي يُخضع المواطن للعبة الأسعار المتغيّرة بين مكانٍ وآخر.