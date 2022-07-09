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لبنان

انتشارٌ أمني.. ماذا سيحدث في شارع الحمرا غداً؟

Lebanon 24
09-07-2022 | 12:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظم إحدى الجمعيات مهرجانا في شارع الحمرا - بيروت، وذلك يوم غد الأحد 10-07-2022. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتبارا من منتصف ليل 9-7-2022 ولغاية منتصف ليل 10-7-2022، تدابير السير التالية:
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منع مرور السير:
- في شارع الحمرا الرئيسي من تقاطع "روسا كافيه" حتى تقاطع الــ"ABC".
- على تقاطعي عبد العال - الحمرا وجاندراك - الحمرا.
تحويل السير القادم من:
- شارع الحمرا (روسا كافيه) نحو شارع الصوراتي وباتجاه طلعة ملحمة الشيخة.
- تقاطع بربر عبد العزيز باتجاه "Red Shoes" نحو شارع بعلبك.
 
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".
 
 
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