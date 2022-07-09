انتشارٌ أمني.. ماذا سيحدث في شارع الحمرا غداً؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:



"بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظم إحدى الجمعيات مهرجانا في شارع الحمرا - بيروت، وذلك يوم غد الأحد 10-07-2022. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتبارا من منتصف ليل 9-7-2022 ولغاية منتصف ليل 10-7-2022، تدابير السير التالية:

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منع مرور السير:

- في شارع الحمرا الرئيسي من تقاطع "روسا كافيه" حتى تقاطع الــ"ABC".

- على تقاطعي عبد العال - الحمرا وجاندراك - الحمرا.

تحويل السير القادم من:

- شارع الحمرا (روسا كافيه) نحو شارع الصوراتي وباتجاه طلعة ملحمة الشيخة.

- تقاطع بربر عبد العزيز باتجاه "Red Shoes" نحو شارع بعلبك.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".