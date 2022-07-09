حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ

أفادت صحيفة "النهار" عن وفاة رجل الأعمال اللبناني عزت الداعوق ونجله، إثر حادث سير مروّع تعرضا له في شرم الشيخ - مصر.
ونقلت "النهار" عن سفير لبنان في مصر علي الحلبي قوله إن "السفارة تبلغت خبر وفاة الداعوق وولده فور حصول الحادث، يوم أمس في شرم الشيخ"، وأضاف: "من المُرتقب وصول الجثمانين غداً إلى لبنان".
كذلك، تحدث الحلبي عن إصابة إبنة الداعوق جرّاء الحادث، موضحاً أن "الأخير بحاجة لعملية جراحية والعائلة تُفضل إجراءها في لبنان".
وأكد الحلبي أن التحقيقات بالحادث مستمرة، لافتاً إلى أن "المؤشرات تدلّ على أن الحادث قضاءٌ وقدر".