توقيف صاحب اكبر الأفران في لبنان.. هذا ما جرى في زحلة

Advertisement

أوقفت دورية لأمن الدولة في زحلة، صاحب أفران شمسين في لبنان، بعد مداهمتها لمخزن للخبز يعود له في المدينة، وتم مصادرة كمية كبيرة من ربطات الخبز التي جرى التلاعب بوزنها بأقل بكثير من الوزن القانوني.وأشارت المعلومات إلى أن جرى توزيعه على دور الايتام في زحلة.