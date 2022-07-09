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لبنان

توقيف صاحب اكبر الأفران في لبنان.. هذا ما جرى في زحلة

Lebanon 24
09-07-2022 | 13:51
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أوقفت دورية لأمن الدولة في زحلة، صاحب أفران شمسين في لبنان، بعد مداهمتها لمخزن للخبز يعود له في المدينة، وتم مصادرة كمية كبيرة من ربطات الخبز التي جرى التلاعب بوزنها بأقل بكثير من الوزن القانوني.
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وأشارت المعلومات إلى أن جرى توزيعه على دور الايتام في زحلة.
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