رصاصة تطالُ مهندساً في البقاع.. هذه تفاصيل الحادثة

أقدم المدعو "ح.ز." على إطلاق النار باتجاه المهندس في شركة "كهرباء لبنان" المواطن "ع.ز."، وذلك في محلة مصنع الزهرة - حدث بعلبك.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الحادثة حصلت إثر خلاف فردي بسبب "تفحيط" بالسيارة، وأسفرت عن إصابة "ع.ز." بيده.