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لبنان

رصاصة تطالُ مهندساً في البقاع.. هذه تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
09-07-2022 | 13:55
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أقدم المدعو "ح.ز." على إطلاق النار باتجاه المهندس في شركة "كهرباء لبنان" المواطن "ع.ز."، وذلك في محلة مصنع الزهرة - حدث بعلبك.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الحادثة حصلت إثر خلاف فردي بسبب "تفحيط" بالسيارة، وأسفرت عن إصابة "ع.ز." بيده.
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