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لبنان
حالة وفاة بكورونا.. ماذا عن الاصابات؟
Lebanon 24
09-07-2022
|
14:05
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1741 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1124628، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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