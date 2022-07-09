حالة وفاة بكورونا.. ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1741 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1124628، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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