مأساة في بعلبك.. فتى يخسر حياته يحادث مؤسف (صورة)

توفي الفتى أحمد نصرالله إثر حادث سير في حي العسيرة ضمن مدينة بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر السيارة التي كان نصرالله على متنها، حيث تبين أنها تضررت بشكل كامل جراء الحادثة.