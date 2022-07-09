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لبنان

حادث سير في النبطية.. صورٌ توثق المشهد

Lebanon 24
09-07-2022 | 15:26
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وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم، عند مفرق كفرجوز مقابل "ذا سبوت النبطيّة". 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تنوّعت إصاباتهم ما بين خطيرة ومتوسّطة.
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