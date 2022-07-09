حادث سير في النبطية.. صورٌ توثق المشهد

وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم، عند مفرق كفرجوز مقابل "ذا سبوت النبطيّة".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تنوّعت إصاباتهم ما بين خطيرة ومتوسّطة.