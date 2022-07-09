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لبنان

لبنان الأغلى عربياً باللحوم.. وفرق شاسع مع الدول العربية!

Lebanon 24
09-07-2022 | 15:41
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 تصدّر لبنان قائمة الدول العربية وفق مؤشّر أغلى اللحوم، حيث بلغ متوسّط سعر كيلو اللحمة 37.71 دولار أميركي، بحسب إحصاءات Nymboo.

وتظهر الاحصاءات فرقا كبيرا جدا بين لبنان وباقي الدول العربية، إذ إنّ ثاني دولة في القائمة هي السعودية حيث يصل سعر كيلو اللحمة فيها 12.38 دولار أميركي.
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وتذيّلت دولة المغرب القائمة كأرخص دولة لناحية أسعار اللحوم، حيث يصل متوسّط سعر كيلو اللحمة فيها الى 7.47 دولار أميركي فقط، اي بفارق 30 دولار عن لبنان.
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