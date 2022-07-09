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لبنان

إطلاق نار كثيف في عين الحلوة.. ما السّبب؟

Lebanon 24
09-07-2022 | 14:54
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أفادت المعلومات عن سماع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة، مساء اليوم السبت.

ووفقاً للمصادر، فقد بين أن إطلاق الرصاص ناجم عن إشكال في حي البركسات، والعمل جارٍ على تطويق ذيول الحادثة منعاً لتفاقمها.
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