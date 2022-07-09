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لبنان
النائب عطية: ميقاتي قدم تعديلا حكوميا، انتخابات رئاسة الجمهورية قد تتأخر
Lebanon 24
09-07-2022
|
23:22
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رأى النائب سجيع عطية أن ملف تشكيل الحكومة بات مسألة معقدة ويحتاج الى توافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وبقية الأطياف، وهذا ما ينذر بصعوبة التشكيل، وبناء عليه لا أرى أن هناك أجواء توحي بتشكيل الحكومة ومازالت الأمور متعثرة نتيجة التجاذبات والخلافات التي تحيط بهذا الملف.وأشار عطية في تصريح لـ«الانباء»الى أن الرئيس ميقاتي يسعى الى حكومة تكنوقراط ومن مستقلين، والرئيس ميشال عون يريدها حكومة فيها لون سياسي، لاعتقاده أن لديها الإمكانية لإدارة البلاد وملء الفراغ الرئاسي في الأشهر المتبقية من عهده في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية ويهمه أن يكون ممثلا فيها، وبالتالي فإن كليهما يرى الأمور من خلفية معينة وهذا ما يعيق تشكيل الحكومة.ورأى عطية أنه في حال تشكلت الحكومة قريبا أو بعد شهرين فهي ستقوم بتصريف الأعمال ولن تغير شيئا بمجريات الأمور، أما انتخابات رئاسة الجمهورية فهي تتعلق بشكل أساسي بتوافق اقليمي ودولي والأمور غير واضحة حتى الآن وهذا ما يقلق وينذر بأنها ستطول بعض الشيء لأن الملف اللبناني مازال غير واضح في أي اتجاه هو وفي يد من سيكون وهو مرتبط بالتطورات الاقليمية والدولية.واعتبر عطية ان المسودة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي الى الرئيس عون هي عبارة عن تعديل حكومي لأن الوقت لم يعد يسمح لوزراء جدد لمتابعة الملفات، وبدا من هذا التعديل أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح لبعض الوزراء لاسيما الملفات المتعلقة ببعض الوزارات كوزارة الطاقة والمهجرين والبيئة التي لم تتقدم الى الامام كما أداء وزارة الاقتصاد في مواجهة أزمة الطحين والقمح الذي تبين له أنها كانت الأضعف بين الوزارات في إدارة هذه الأزمة.ورأى عطية أن الرئيس ميقاتي يعتبر أنه لا شيء جديدا سيطرأ في المرحلة الراهنة سوى تشكيل الحكومة الى حين الانتخابات الرئاسية، وأن المشاريع الأساسية المتعلقة بصندوق النقد الدولي باتت في عهدة مجلس النواب الذي سيتابع مناقشتها الى حين اقرارها في الهيئة العامة.
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