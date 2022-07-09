Advertisement

لبنان

عطلة العيد تعطي ذريعة لمعرقلي التأليف

Lebanon 24
09-07-2022 | 23:45
A-
A+
Doc-P-969945-637930327385341340.jpg
Doc-P-969945-637930327385341340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت " الانباء الالكترونية": الجمود السياسي الذي فرضته عطلة عيد الأضحى المبارك منح فريق المعرقلين لمسار تأليف الحكومة ذريعة لا يبحثون عنها لإراحة أنفسهم من عناء البحث عن مخرج للأزمات القائمة اقتصادياً ومعيشياً وحكومياً وأتعبت اللبنانيين، فزادت من قلقهم وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم بعد انسداد كل المنافذ لحل هذه الأزمات وتداعياتها من دون بصيص أمل واحد لحل أزمة الخبز أقله، وحوّلت قسماً منهم الى متسكعين أمام الأفران لتأمين ربطة الخبز لاطعام اولادهم.
Advertisement
وسط هذه المشهدية السوداوية، تم ترحيل تشكيل الحكومة الى ما بعد عطلة الأضحى،

في المواقف، أشار عضو تكتل نواب الشمال عبد العزيز الصمد في اتصال مع "الأنباء الالكترونية" الى أنه لا يتوقع تشكيل الحكومة، مقدّرا ان الوضع السياسي سيبقى على حاله حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وقال الصمد: "ليس هناك جدية لتشكيل الحكومة من قبل فريق العهد الذي بدأ بوضع الشروط التعجيزية امام الرئيس المكلف"، مضيفا "لا شيء يؤشر الى تشكيل الحكومة الا في حال تخلي البعض عن مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن".
النائب السابق عاصم عراجي في حديث مع "الأنباء" الالكترونية "نقل عن أحد المسؤولين في التيار الوطني الحر قوله "في حال لم يتمكن ميقاتي من تشكيل حكومة لديهم خيارات أخرى سيلجأون اليها في حينه لم يكشف عنها"، وقال: "ان البلد لن يرتاح الا بعد قيام التسوية في المنطقة"، معتبرا ان "لبنان الحلقة الاضعف بين دول المنطقة وغير قادر على اتخاذ موقف موحّد يجنبه الخضات الامنية والسياسية"، لافتا الى أن "اسرائيل ستبدأ باستخراج النفط والغاز في أيلول المقبل ولبنان ضائع بين الخط 29 والخط 23، فيما هي قد تستفيد من وقف روسيا تصدير الغاز والنفط الى اوروبا"، مكرراً القول بأن أزمة لبنان طويلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-07-10
01:15 | 2022-07-10
01:00 | 2022-07-10
00:07 | 2022-07-10
23:37 | 2022-07-09
23:28 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website