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لبنان

5 قتلى وأكثر من 10 جرحى... ماذا حصل على طرقات لبنان؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 00:07
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أعلنت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط 5 قتلى و12 جريحاً، في 11 حادث سير على طرقات لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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