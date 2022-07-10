ميقاتي قدّم تشكيلته الحكومية لقطع الطريق على البازارات و"سنتان بلا رئيس"

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أقفل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي منذ اليوم الاول لتكليفه "باب التسويات والبازارات والمطالب "الذي كان يرغب البعض في فتحه، في تكرار ممجوج للعديد من التجارب التي حصلت خلال السنوات الماضية.وبات واضحا ان مسارعة الرئيس ميقاتي الى تقديم تشكيلته الحكومية تندرج في جزء منها في حصر النقاش في الملف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، او فليتحمل كل طرف تبعات الموقف الذي سيتخذه.وجددت اوساط معنية التأكيد ان ميقاتي ليس في وارد القبول باستنزافه ذهابا وايابا، وعلى المعنيين التجاوب مع مساعيه الحكومية والعمل في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس عون على الحد من الانهيار في انتظار الحل الشامل الذي يضع البلد على سكة التعافي.