هذا هو مرشّح الراعي

يحاول زوار الديمان هذه الأيام أن يستدرجوا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي لمعرفة إسم المرشّح الذي يذكّيه لرئاسة الجمهورية، والذي يعتبر أن حظوظه أفضل من غيره.

لكن هؤلاء الزوار يخرجون من المقر الصيفي للبطريركية كما دخلوا، لا يحملون معهم سوى ما سمعوه من صاحب الدار عن مواصفات عامة قد تنطبق على كثير من الشخصيات، التي يرى فيها الراعي إنموذجًا صالحًا لتولّي الرئاسة بعد الرئيس ميشال عون. وأهمّ هذه الصفات أنه يجب أن يكون "فدائيًا".