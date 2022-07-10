باسيل لا يريد الرئاسة؟

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وترى مصادر مطلعة ان باسيل يلمح بشكل مستمر بأن الرئاسة، في ظل الواقع الحالي ليست مفيدة سياسيا، لا بل من الافضل الابتعاد عن الواجهة، لان الامر عرض "التيار" للكثير من الهجمات السياسية والاعلامية. يؤكد عدد من قياديي التيار الوطني الحر في لقاءات خاصة ان رئيس "التيار"جبران باسيل لا يريد خوض معركة رئاسية جدية، لكنه في المقابل لن يتخلى عن هذا الموقع من دون الحصول على مقابل سياسي واضح في اطار الكباش الحاصل في لبنان.وترى مصادر مطلعة ان باسيل يلمح بشكل مستمر بأن الرئاسة، في ظل الواقع الحالي ليست مفيدة سياسيا، لا بل من الافضل الابتعاد عن الواجهة، لان الامر عرض "التيار" للكثير من الهجمات السياسية والاعلامية.

من هنا تعتبر المصادر ان التسوية مع باسيل من قبل اي طامح لتولي موقع الرئاسة الاولى قد لا تكون صعبة كما يعتقد البعض، خصوصا ان تسهيلات كثيرة ستقدم من قبل بعض الدول الغربية من اجل اتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها.