Advertisement

لبنان

باسيل لا يريد الرئاسة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-07-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-969977-637930379088550213.jpg
Doc-P-969977-637930379088550213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤكد عدد من قياديي التيار الوطني الحر في لقاءات خاصة ان رئيس "التيار"جبران باسيل لا يريد خوض معركة رئاسية جدية، لكنه في المقابل لن يتخلى عن هذا الموقع من دون الحصول على مقابل سياسي واضح في اطار الكباش الحاصل في لبنان.
Advertisement

وترى مصادر مطلعة ان باسيل يلمح بشكل مستمر بأن الرئاسة، في ظل الواقع الحالي ليست مفيدة سياسيا، لا بل من الافضل الابتعاد عن  الواجهة، لان الامر عرض "التيار" للكثير من الهجمات السياسية والاعلامية.
من هنا تعتبر المصادر ان التسوية مع باسيل من قبل اي طامح لتولي موقع الرئاسة الاولى قد لا تكون صعبة كما يعتقد البعض، خصوصا ان تسهيلات كثيرة ستقدم من قبل بعض الدول الغربية من اجل اتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-07-10
05:00 | 2022-07-10
04:48 | 2022-07-10
04:45 | 2022-07-10
04:44 | 2022-07-10
04:40 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website