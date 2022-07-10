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لبنان

موقف قريب لنصرالله والحديث" عن كل شي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2022 | 01:45
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تقول مصادر مطلعة انه، وفي اطار النقاش المستمر والتطورات الجدية التي شهدها ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية سيكون للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله موقف قريب في هذا الشأن.

وقالت المصادر" ان هناك اطلالة قريبا جدا لنصر الله سيتحدث خلالها عن كل التطورات في ملف الترسيم كما سيتناول التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان والتي تزايدت في الاسابيع الماضية وتحديدا بعد اطلاق الحزب للمسيّرات فوق حقل كاريش".
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وترى المصادر "ان احدى اهم المناسبات التي قد يطل من خلالها نصرالله ستكون اختتام الاحتفالات بأربعينية حزب الله التي انطلقت قبل نحو شهر والتي قد تكون مناسبة لاطلاق الحزب تحذيرات  حازمة ضد اسرائيل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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