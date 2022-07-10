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لبنان

الطفلة روبي توفيت بعد سقوطها من أحد المصاعد

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:07
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توفيت الطفلة روبي بسام سكيكي اثر تعرضها لحادث سقوط مروّع من أحد المصاعد، في الطابق الرابع، في بيروت.
والجدير بالذكر أنّ الطفلة من بلدة عين بعال - صور.
 
 
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