من هو السفير الايراني الجديد في لبنان؟

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التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني قبيل توجهه الى العاصمة اللبنانية بيروت لتسلم مهامه.وكان أماني قد عين في السابق كرئيس لمكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة وشغل هذا المنصب لمدة 9 أعوام، وسيخلف أماني في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا الذي كان سفيرا لايران منذ عام 2018.والسفير أماني هو من مواليد 1963 وقضى 9 أعوام من خدمته في صفوف وزارة الخارجية الايرانية، في مصر، وكان قبل ذلك مساعدا لمدير مكتب الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الايرانية.وأثناء لقائه مع الوزير أمير عبد اللهيان، أكد وزير الخارجية الايراني "ضرورة الاهتمام بالعلاقات الاستراتيجية بين ايران ولبنان والعمل على تطوير شتى مجالات التعاون مع لبنان".وقدم السفير أماني للوزير أمير عبد اللهيان شرحا عن أجندته في لبنان، مؤكدا أن "التعاون مع الحكومة اللبنانية وجميع الطوائف والاطياف السياسية المختلفة يندرج ضمن اهم المهام لديه".وتم التاكيد في هذا القاء، على "أهمية لبنان باعتباره دولة في الصف الامامي للمقاومة امام الكيان الصهيوني".