جرحى في حادث سير مروّع... إليكم ما حصل فجراً على أوتوستراد الجنوب

وقع فجر اليوم حادث سير مروع على أتوستراد الجنوب (صور - صيدا)، بالقرب من جامعة فينيسيا - السكسكية، نتج عنه عدد من الجرحى.



وعملت فرق الصليب الأحمر وجمعية الرسالة - فوج الصرفند على نقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة.

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