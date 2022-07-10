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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع... إليكم ما حصل فجراً على أوتوستراد الجنوب

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:27
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وقع فجر اليوم حادث سير مروع على أتوستراد الجنوب (صور - صيدا)، بالقرب من جامعة فينيسيا - السكسكية، نتج عنه عدد من الجرحى.

وعملت فرق الصليب الأحمر وجمعية الرسالة - فوج الصرفند على نقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة.
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