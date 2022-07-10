Advertisement

لبنان

وفاة نقيب المحامين السابق بسام الداية

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:59
A-
A+
Doc-P-970014-637930441894127648.jpg
Doc-P-970014-637930441894127648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي نقيب المحامين السابق بسام الداية.
 
والجدير بالذكر أنّ الراحل انتخب عام 2010 نقيبا لمحامي طرابلس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسليم وتسلم في رئاسة "جمعية المقاصد - صيدا" بين النقيب والبزري
lebanon 24
10/07/2022 12:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى الى مرضى السرطان.. هذا ما أعلنه نقيب الصيادلة
lebanon 24
10/07/2022 12:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا مصير استقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين
lebanon 24
10/07/2022 12:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالٌ عاجل من نقيب الصيادلة بوزير الداخلية.. ما السبّب؟
lebanon 24
10/07/2022 12:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24

بسام الداية

نقيب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-07-10
05:00 | 2022-07-10
04:48 | 2022-07-10
04:45 | 2022-07-10
04:44 | 2022-07-10
04:40 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website