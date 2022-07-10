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لبنان

صور تكشف... كيف يبدو معمل زفتا من الداخل؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 03:06
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دخلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى معمل السجاد في بلدة زفتا.
 
هذا ولا يزال هناك خطر كبير بانهيار السقف.
 
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