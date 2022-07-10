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لبنان

ساعات "دمويّة" في الجنوب.. تفاصيل تكشف لحظاتها!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2022 | 04:45
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كانت لافتة الأحداث التي شهدتها منطقة الجنوب خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كانت الحوادث المروّعة متصدرة للمشهد بشكل كامل.
 
فيوم الجمعة، اندلق الحريق الكبير في معمل قبلان للسجاد، وهي حادثة قضت على أهم معامل إنتاج السجاد في الشرق الأوسط.
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وهنا، وعلى الرغم من استمرار العمل على إخماد النيران، إلا أن التساؤلات كثيرة عما إذا كان الحريق يندرجُ في إطار حادث غير مُدبر أم أنه قد يكون حادثاً مفتعلاً من ترتيبِ أشخاص مجهولين. 
 
ويوم السبت، فقد كان حافلاً بحوادث السير في مختلف مناطق الجنوب، لاسيما في صور حيث وقع حادث مروع على مقربة من الطريق البحرية أسفر عن سقوط قتيلة وعدد من الجرحى، فضلاً عن حادث آخر على طريق المصيلح حيثُ انقلبت آلية للدفاع المدني. أما في النبطية فوقع حادث مروّع بين عدد من السيارات أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.
 
وفجر اليوم، شهد أوتوستراد الجنوب (صور - صيدا) بالقرب من جامعة فينيسيا - السكسكية، حادثاً مروعاً نتج عنه عدد من الجرحى. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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