جميل السيّد يغرّد عن سريلانكا ولبنان.. ماذا قال؟

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "منذ أمس يمتدح إعلامنا والمنظّّّرون عندنا الشعب السيريلانكي على إنتفاضته وإحتلال القصر الرئاسي، ويقارنون بين الوضع في سيريلنكا والوضع في لبنان.. لا! هُم شعبٌ واحد ونحن شعوب، هم دولة واحدة ونحن دويلات، هم رئيسٌ واحد وهُنا رؤوس، هناك ثورة وهنا فوضى! نحن لا نشبه أيّ مزرعة في العالم".

Advertisement