هذا ما أعلنه أبو فاعور عن مرضى السرطان!

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في بيان عن مرضى السرطان، بعد حراك "اللقاء الديمقراطي" ولقاء الرئيس نجيب ميقاتي: "نتيجة لإقتراحات اللقاء الديمقراطي، وبعد اجتماعين عقدناهما، رئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق بلال عبدلله وانا، مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الصحة الدكتور فراس أبيض فقد أعد الوزير أبيض اقتراحاً فاعلا وعملياً انا واثق انه سيضع حدا لمعاناة مرضى السرطان والامراض المستعصية الاخرى وهو اقتراح يؤمن وصول الدواء الى المريض مباشرة ويعفي الدولة والمريض من كل صنوف الاستغلال والتهريب والتجارة. نشكر لدولة الرئيس ميقاتي والوزير ابيض تجاوبهما واترك للوزير ابيض اعلان تفاصيل خطته بعد اتمام تفاصيلها ومستلزماتها".

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