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لبنان
حقيقة إشكال خلدة بين ضابط ومواطن يكشفها فيديو جديد.. من الذي بدأ الاعتداء؟
Lebanon 24
10-07-2022
|
03:55
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بعد الضجّة التي أثارها
مقطع فيديو مُصوّر لإشكالٍ بين نقيب في قوى الأمن الداخلي وأحد المواطنين في خلدة
أمام أفران شمسين، وبعد الإشارة إلى أنّ النقيب هو من اعتدى على المواطن والقول بأن الأخير "مريض"، انتشرَ مقطع فيديو جديد يوثق بداية الإشكال، وقد أظهر أن الرجل هو من اعتدى على الضابط ووجّه إليه كلمات نابية وإهانات فضلاً عن تهديده له بالضرب.
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وبحسب الفيديو، فقد تبيّن أيضاً أن الرجل غير كسيحٍ وبكامل قوته، وقد ترجل من السيارة لمواجهة العناصر الأمنية.
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