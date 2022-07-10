حقيقة إشكال خلدة بين ضابط ومواطن يكشفها فيديو جديد.. من الذي بدأ الاعتداء؟

بعد الضجّة التي أثارهاأمام أفران شمسين، وبعد الإشارة إلى أنّ النقيب هو من اعتدى على المواطن والقول بأن الأخير "مريض"، انتشرَ مقطع فيديو جديد يوثق بداية الإشكال، وقد أظهر أن الرجل هو من اعتدى على الضابط ووجّه إليه كلمات نابية وإهانات فضلاً عن تهديده له بالضرب.