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لبنان

قناديل البحر تغزو الشاطىء... ومشهد من الجوّ يُوثّق ما يحصل!

Lebanon 24
10-07-2022 | 04:10
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقناديل البحر تغزو الشاطىء. وقد صوّر أحد الاشخاص المشهد، بينما كان يمارس هواية القفز بالمظلة.
 
هذا وتكثر قناديل البحر في شهر تموز. وعلى المواطنين، ورواد الشاطىء الحذر، لان لمس القنديل للجلد يمكن ان يؤذي الانسان، ويسبب الحروق.
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