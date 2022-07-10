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لبنان

معطيات جديّة عن وجود الغاز في البحر... ماذا قال عضو هيئة إدارة البترول؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 04:40
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أوضح عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط أنه تم حفر 7 آبار في مناطق مختلفة في لبنان، وتبين وجود البترول السائل في البعض منها والغاز في بعضها الآخر.

وأشار شباط في حديث للـ"ال بي سي"، إلى أنه "لم يتم الإكتشافات التجارية فيها لأن عمق الحفر لم يكن مناسبًا، فكان ينبغي الحفر بين 800 و1000 متر".
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وأكد وجود معطيات جدية عن وجود البترول والغاز في البحر.

ولفت شباط إلى أن منطقة النزاع شمالًا هي الخط 1، معتبرًا أنه لا يحق للكيان الإسرائيلي المطالبة بها، كما أن الحد الجنوبي لمنطقة النزاع هو الخط 29.
 
 
(ال بي سي)

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