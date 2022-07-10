وفاة المليارديرة اللبنانية ليلي صفرا عن عمر يناهز 87 عاما

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توفيت المليارديرة ليلي صفرا، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، السبت، عن عمر ناهز 87 عاما.وجاء في بيان مؤسسة إدمون صفرا: "لأكثر من عشرين عاما، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها المحبوب إدمون، مقدمة الدعم لمئات الجمعيات حول العالم".وتقام مراسم تشييع ليلي صفرا، الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية.وأمضت ليلي صفرا المولودة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، جزءا من حياتها في موناكو وفي جنيف حيث فارقت الحياة.