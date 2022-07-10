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لبنان

تفاصيل حالة طقس لبنان خلال اليومين المقبلين.. هكذا ستكون الحرارة

Lebanon 24
10-07-2022 | 04:48
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يؤئر طقس صيفي رطب وحار بشكل إعتيادي على لبنان، مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة.
 
ويستمرّ الطقس على هذا النحو في الأيام المقبلة من دون تغيير كبير في الأحوال الجوية قريباً، وقد يتحول حاراً أكثر بدءاً من 17 الشهر الحالي.
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طقس اليوم الأحد:
 
1- الحرارة ساحلًا بين 23 و 31، وبقاعاً بين 17 و 33 وعلى ارتفاع 1000 متر بين 18 و 26 درجة 
2- الجو: قليل السحب إجمالًا، وتتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات 
3- الرياح: غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين 20 و45 كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين 60 و 80%
5- الضغط الجوي يسجل ساحلًا 1007 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة

الإثنين:
 
الطقس غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح بين 23 و31 ساحلًا، وبين 16 و33 بقاعًا وبين 17 و 26 درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين 20 و 45 كم/س.

الثلاثاء:
 
الطقس قليل السحب إجمالًا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال، الحرارة تتراوح بين 22 و31 ساحلًا، وبين 16 و33 بقاعاً وبين 15 و26 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين 20 و45 كم/س.
 
 
 
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