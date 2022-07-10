طوني حنا يتألق على المسرح في حفل جديد.. شاهدوا الفيديو

بعد مرور عامين على إقفال قسري بسبب الأضرار التي تعرّض لها إثر انفجار مرفأ بيروت عام 2020، أعاد مسرح "Music Hall" فتح أبوابه أمام روّاده، مستعيداً بذلك نشاطه الفني الرائد.

يوم أمس، كان الجمهور في الـ"Music Hall" على موعدٍ مع حفلات عديدة لفنانين كثر، إلا أن الحفل الأساس والأكثر بروزاً كان للفنان اللبناني القدير طوني حنا الذي تألق على المسرحَ بروعةٍ وخفّة وطرافة وبفنٍ أصيل.

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وأدى حنا ثلة من أغانيه المعروفة، وسط تفاعل الحشود الغفيرة التي تجمهرت في الـ"Music Hall" احتفاءً باعادة افتتاحه، ولحضور الحفلات الفنية التي ستبقى مستمرّة بشكل دائم.