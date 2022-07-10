عوده: عودة القضاء الى عمله النزيه والمستقل يعيد التوازن الى المجتمع

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.

Advertisement

وقال بعد العظة: ""القداسة ليست أقوالا، ولا خطابات طنانة قد تستشهد بكلام الرب أو ربما لا. القداسة أفعال تترجم كلمات الكتاب المقدس ووصايا الرب، عبر خدمة قطيعه الأرضي، بتواضع تام وانسحاق، من دون تطبيل أو تزمير. من هنا، نفهم ما قاله قائد المئة للرب يسوع في إنجيل اليوم: "يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة لا غير فيبرأ فتاي. فإني أنا إنسان تحت سلطان، ولي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر ائت فيأتي، ولعبدي اعمل هذا فيعمل". لقد شعر قائد المئة بأنه متكبر، إذ إنه يتمتع بسلطان أرضي يأمر من خلاله البشر الموضوعين تحت يده، لهذا لم ير نفسه مستحقا لدخول الرب يسوع إلى بيته وقد وجد فيه سلطانا ليس من هذا العالم، ومع ذلك فإنه لا يتأخر في تلبية حاجات الناس. لذلك كانت إجابة يسوع سريعة: "أنا آتي وأشفيه". هذه المحبة الإلهية جعلت قائد المئة ينظر إلى عمق نفسه ويرى أنه غير مستحق، لأنه هو نفسه، الموضوع في منصبه كخادم للشعب، لا يفعل ما يمليه عليه واجبه، بل جل ما يقوم به هو إسداء الأوامر لهذا وذاك من المستخدمين".وأردف: "يشكل إيمان قائد المئة وتواضعه ومعرفته لخطيئته درسا لكل ذي منصب وسلطة، حتى يتعلموا منه العودة إلى ذواتهم وإلى الرب، ويجدوا أنهم لا يستحقون ما أسند إليهم لأن المسؤول الحقيقي لا يحقد أو يظلم، ولا يتكبر أو يسيء معاملة أحد، بل يتواضع لكي يعبر الخلاص عن طريقه، تماما كما حدث في شفاء غلام قائد المئة".وقال: "بعد ما سمعناه عن الجريمة بحق الطفولة، لا يسعنا إلا أن نطالب القضاء المختص بإحقاق الحق والاقتصاص من الجاني، ومعاقبته بما يستحق، وألا ينصاع إلى أي طرف سياسي أو ديني قد يتدخل ليظهر الجاني بريئا، والمجني عليهم مجرمين. براءة الطفولة يجب ألا تجرح أو يعتدى عليها، الأمر الذي تدافع عنه الكنيسة، مقتصة من أي معتد تابع لها. لا يتوقف الدفاع عن الطفولة عند موضوع التحرش أو الإعتداء الجنسي، بل يتعداه إلى موضوع تزويج القاصرات المرفوض، والعنف الأسري أو المعنوي، والتنمر على الأطفال والمراهقين أو استغلالهم في العمل، وغير ذلك من الجرائم بحق الطفل والطفولة. وإن ننسى فلا نستطيع أن ننسى جريمة المرفأ الشنعاء التي ذهب ضحيتها مئات الضحايا الأبرياء، ومسببوها مجرمون قد يكون بعضهم في مراكز الدولة ومؤسساتها، يحاولون إعاقة التحقيق أو منعه من كشف الحقيقة، لكي لا تنكشف جريمتهم".وختم عوده: "عودة القضاء إلى عمله النزيه، العادل، والمستقل، البعيد من التجاذبات والتأثيرات، يعيد التوازن إلى المجتمع، ويحميه من الذئاب الخاطفة كائنا من كانوا. في الأخير، يدعونا القديس يوسف الدمشقي، وإنجيل اليوم، إلى التحلي بالإيمان والشجاعة المترافقة مع العمل الحثيث والتواضع والمحبة. بهذا يخلص الإنسان، والأوطان، آمين".