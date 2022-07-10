ياسين يأسف لعمليات قطع الاشجار في عكار

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أبدى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين اسفه لعمليات القطع الجائرة للاشجار الحرجية ومنها السنديان في عكار، وقال: "الحل هو تنظيم التشحيل والتفريد وتنظيف الكتلة الحيوية تحت اشراف وزارة الزراعة وبمساعدة البلديات وإدارات المحميات حيث توجد، فهذا يفيد الغابات ويؤمن حطبا ووقودا للناس للتدفئة".ولفت الى انه "قدم ما لا يقل عن 100 إخبار للمدعين العامين البيئيين، الذين حاولوا جهدهم عبر التحقيق وفتح المحاضر؛ لكن هناك أسئلة جدية حول تطبيق القانون وسيادته".