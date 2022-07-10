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لبنان

ياسين يأسف لعمليات قطع الاشجار في عكار

Lebanon 24
10-07-2022 | 08:10
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أبدى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين اسفه لعمليات القطع الجائرة للاشجار الحرجية ومنها السنديان في عكار، وقال: "الحل هو تنظيم التشحيل والتفريد وتنظيف الكتلة الحيوية تحت اشراف وزارة الزراعة وبمساعدة البلديات وإدارات المحميات حيث توجد، فهذا يفيد الغابات ويؤمن حطبا ووقودا للناس للتدفئة".
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ولفت الى انه "قدم ما لا يقل عن 100 إخبار للمدعين العامين البيئيين، الذين حاولوا جهدهم عبر التحقيق وفتح المحاضر؛ لكن هناك أسئلة جدية حول تطبيق القانون وسيادته".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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