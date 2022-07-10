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لبنان

مداهمتان في الدكوانة وبرج حمود.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-07-2022 | 08:52
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ولاسيما بعد أن كثرت هذه الظاهرة ضمن محافظة جبل لبنان.
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على الأثر، كثفت الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد مشتبه فيهما، وهما:

ب. ع. (مواليد عام 1997، سوري)
ب. ش. (مواليد عام 1997، سوري)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما.

بتاريخ 3-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الأول في محلة الدكوانة، وبالتزامن تم توقيف الثاني في برج حمود، وجرى ضبط دراجة مسروقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بسرقة الدراجات الآلية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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