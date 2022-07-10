طعنوه في ظهره في المنية وفارق الحياة

وقع إشكال فردي في منطقة المنية الطريق القديمة تطور لاحقاً الى تضارب وطعن أحد الأشخاص ويدعى ربيع احمد درويش بسكين في ظهره، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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ونقل الجريح الى مستشفى النيني في طرابلس للعلاج لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.