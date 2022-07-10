المرتضى ينعى الداية: فقيد العلم والعدالة وأيقونة المحبة

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نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى النقيب السابق للمحامين الاستاذ بسام عشير الداية. وقال في بيان النعي: "من دنيا الحقوق إلى دنيا الحق ارتحل. النقيب بسام الداية خذله النبض فمضى حاملا بيمناه كتاب عمره النابض بالعلم والخلق والتواضع والحزم.علم من أعلام القانون وكنز من كنوز الصداقات، وقامة طرابلسية لبنانية عروبية، حمل دائما هم الوطن والقيم والعدالة، فما وهن له عزم ولا استكانت إرادة.يا أبا عشير ستفتقدك الأقواس والمحافل واللقاءات، لكنك باق في القلوب يا مالئ القلوب...الف رحمة على روحك الطاهرة والصبر والسلوان لعائلتك والمفجوعين مثلنا برحيلك".