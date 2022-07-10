Advertisement

لبنان

عن إشكال إهدن.. هذا ما أوضحته البلديّة

Lebanon 24
10-07-2022 | 11:43
A-
A+
Doc-P-970119-637930757380626820.JPG
Doc-P-970119-637930757380626820.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلق "دليل السهر" في إهدن هذا "الويك اند" بسهرة في الهواء الطلق في ساحة الميدان، نظمتها Ehden seasons.

وقالت المهندسة مارينا فنيانوس المسؤولة عن هذه الرزنامة إن السهرة جمعت أكثر من ألف شخص من مختلف الفئات العمرية على أصداء بلدية زغرتا - اهدن.
Advertisement

أضافت: "انطلق قوياً دليل السهر في اهدن هذا الويك اند، فمن موعد ناجح مع الطرب والقدود بحفلة احياها الفنان شادي جميل في ديوان قصر المازة، الى سهرة في الهواء الطلق على ساحة الميدان نظمتها Ehden seasons".

واشارت الى أنه جرى اقفال الطريق من الساعة العاشرة ليلا حتى الواحدة فجرا، وطغت الاجواء المميزة على وقائع السهرة.

إشارة الى أن الهدف كان تفعيل الحركة السياحية في اهدن واحياء دورة العمل لدى اصحاب المرابع والمطاعم ولتعريف السياح على ايقاع الليل الاهدني.

من جهة أخرى، أفادت اللجنة المنظمة لمواعيد "صيف اهدن" أن "ما جرى تداوله عن اشكالات دامية رافقت حفلة ساحة الميدان مبالغ به، اذ لا يجوز اعتبار حالة سكر فردية حاولت افتعال بعض الفوضى، جرى تطويقها بدقائق، اشكالا داميا".

بدورها، أعلنت بلدية زغرتا - اهدن انها تقدمت عبر المحامي سيلفيو العرباوي أمس بشكوى وفتحت محضر تحقيق حول الاسماء التي شاركت في الاشكال المحدود وكل من يظهره التحقيق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-10
05:00 | 2022-07-10
02:30 | 2022-07-10
02:00 | 2022-07-10
13:22 | 2022-07-10
12:50 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website