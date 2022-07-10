ما حقيقة حصول سرقات في محيط قلعة بعلبك خلال المهرجانات؟

أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي عن سرقات طالت سيارات رواد المهرجانات ومحتوياتها".



وقال في بيان: "ان ما حصل هو عملية سرقة واحدة طالت سيارة من نوع KIA، ليل الجمعة- السبت 8 تموز 2022 كانت مركونة على الطريق العام وليس داخل موقف السيارات المخصص لرواد المهرجانات الذي كان محاطاً من قبل القوى الأمنية".

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وأضاف: "إنّ صاحب السيارة بقي لوقت متأخر بعد الحفل في أحد المقاهي قبل أن يغادر ويجد سيارته قد سرقت، علماً أن القوى الأمنية قد بقيت لفترة بعد انتهاء الحفل، لذا يرجح أن تكون عملية السرقة قد تمت بعد مغادرة القوى الأمنية محيط القلعة، وأثناء تواجد صاحب السيارة في المقهى. وبهذا الصدد تقوم القوى الأمنية بما يلزم لملاحقة الفاعلين لتوقيفهم وإعادة السيارة لصاحبها. و من هذا المنطلق، ستتشدد القوى الأمنية بإجراءات الحراسة خلال الحفلات المتبقية".

وختم البيان: "نأسف لوقوع هذه الحادثة، ونأمل ألا يتم استغلالها".