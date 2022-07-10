كم بلغ عداد كورونا في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1125720، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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