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لبنان

رقمٌ هائل.. إليكم عدد "ربطات الخبز" التي يستهلكها السوريّون في لبنان يومياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2022 | 12:50
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لوحظَ وجود إقبالٍ كثيفٍ لحشودٍ كبيرة من النازحين السوريين على الأفران المركزيّة على طريق السّاحل بين بيروت والجنوب.

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وتبيّن أن هناك حافلات صغيرة أقلّت عدداً من النازحين إلى تلك الأفران بغية شراء الخُبز، وما انكشف هو أن عائلاتٍ بكامل أفرادها توافدت إلى تلك الأفران للحصول على الخبز، علماً أنه لا يتم تسليم الشخص سوى ربطة واحدة.

وبذلك، فإنّ العائلة الواحدة من هؤلاء النازحين قد تحصل على أكثر من 6 ربطات من الخبز. وإضافة إلى ذلك، فإن الأعداد الكثيفة لهؤلاء سبّبت ازدحاماً كثيفاً أمام أبواب الأفران. 
 
يُشار إلى أنه أواخر الشهر الماضي، كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "لبنان يدعم النازحين السوريين بـ9 مليون دولار شهرياً كثمن للخبز، فضلاً عن خدمة الكهرباء والمياه التي كانوا يحصل عليها النازحون مجاناً".

أما وزير الاقتصاد أمين سلام فقال في حديث صحفي قبل أيام قليلة إنّ "اللاجئين السوريين في لبنان يستهلكون نحو 400 ألف ربطة خبز يومياً، أي بمعدل 40% أو 50% من القمح الذي يدخل إلى لبنان".

المصدر: خاص "لبنان 24"

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