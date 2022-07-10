تسعيرة المولّدات ارتفعت بقوّة.. هكذا جاءت الأرقامُ مؤخراً

كشفت أرقامٌ جديدة لفواتير صادرة عن أصحاب المولدات في مختلف المناطق، أن تسعيرة شهر حزيران الماضي فاقت التسعيرات التي صدرت خلال الأشهر الماضية.

فعلى سبيل المثال، تبيّن أن فاتورة المولدات لقدرة 10 أمبير وصلت إلى 300 دولار أميركي أو ما يناهز 9 مليون ليرة لبنانية. أمّا فاتورة الـ5 أمبير، فجرى تسعيرها بـ150 دولاراً، علماً أن هذا الرقم مرشح للإزدياد تباعاً مع ارتفاع أسعار المازوت بشكل دوريّ.

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وفي الأشهر السابقة، كانت تسعيرة الـ10 أمبير لا تتجاوز الـ220 دولاراً، ما يعني أن الزيادة التي طرأت تعتبرُ كبيرة جداً وهي تناهز 80 دولاراً، علماً أن أصحاب المولدات أبلغوا زبائنهم مطلع هذا الشهر بأنه لن يتم تقاضي الفواتير إلا بالدولار الأميركي.