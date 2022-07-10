في مدينة لبنانية.. "لا إرسال ولا إنترنت"

يشكو مشتركو شركة "ألفا" في طرابلس وعكّار من إنقطاع الإرسال والإنترنت منذُ ساعات الظهيرة تقريباً من دون معرفة الأسباب، الأمر الذي أثار حالة إنزعاج لدى المواطنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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