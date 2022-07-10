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لبنان

ملابسات جريمة الضاحية تنكشف.. "قوى الأمن" تعلن هوية المتورطين

Lebanon 24
10-07-2022 | 13:59
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة - البلاغ التالي:

"قرابة الساعة 20.30 بتاريخ 9/7/2022 وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين.
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بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية: ع. م. (من مواليد عام 1976) - ح. م. (من مواليد عام 1990).
وكثّفت قطعات السرية تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ 10/7/2022، توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

وعلى الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية، وأحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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